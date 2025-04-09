Сирський пояснив невдачу наступу південніше Бахмута в 2023: "Банально не вистачило сил і засобів"

За його словами, брак ресурсів був очевидний ще до початку операції, яка мала на меті перерізати три основні дороги.

Головнокомандувач Олександр Сирський пояснив цілі та причини невдачі наступальної операції на сході України в 2023-му. Він вважає, що якби Україна мала змогу провести наступ не двома бригадами, а п'ятьма, вона могла б звільнити і Бахмут, і Соледар. У інтерв'ю lb.ua він наголосив, що твердження американської газети New York Times про те, що з його ініціативи план наступу в 2023-му був змінений і замість одного напрямку удару наступ почали одразу на трьох, що нібито стало причиною неуспіху, не є правдою.

Головком пояснив, що Сили оборони тоді наступали південніше Бахмута. Наступальні дії вели дві бригаді зі складу угруповання.

"Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені. Причому противник сам пішов би з них. Тому що задум цієї операції полягав у тому, що три основні дороги, по яких здійснювалося логістичне забезпечення цього угруповання, були б перерізані нами", – сказав він.

За словами Сирського, при плануванні цих дій було ясно, що сил недостатньо.

"Ми маємо дві бригади без додаткових боєприпасів. Тобто в межах того, що нам постачалося для ведення звичайних дій в звичайному режимі. Але ми розраховували на несподіванку, на те, що ми такими, не те щоб авантюристичними, але сміливими діями проб’ємо оборону противника з урахуванням того, що вона не була готова, не була така, як, наприклад, на Запоріжжі. Там всі укріплення були в звичайному полі", – сказав він.

Отже, розрахунок був на те, що Силам оборони вдасться просунутися і перерізати три дороги: між Бахмутом та Горлівкою, між Бахмутом і Дебальцевим, і від неї дорогу на Попасну.

"От, в принципі, це три дороги, якими здійснювалося логістичне забезпечення угруповання, яке нараховувало 20 тисяч. Якщо б нам вдалося перерізати ці шляхи, ворог був би вимушений відступати. Інакше потрапив би до пастки", – сказав він.

Задум не був успішним.

"На жаль. У нас просто банально не вистачило сил і засобів", – пояснив Олександр Сирський.