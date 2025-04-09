Сирський пояснив невдачу наступу південніше Бахмута в 2023: "Банально не вистачило сил і засобів"

Головнокомандувач Олександр Сирський пояснив цілі та причини невдачі наступальної операції на сході України в 2023-му. Він вважає, що якби Україна мала змогу провести наступ не двома бригадами, а п'ятьма, вона могла б звільнити і Бахмут, і Соледар. У інтерв'ю lb.ua він наголосив, що твердження американської газети New York Times про те, що з його ініціативи план наступу в 2023-му був змінений і замість одного напрямку удару наступ почали одразу на трьох, що нібито стало причиною неуспіху, не є правдою.
Головком пояснив, що Сили оборони тоді наступали південніше Бахмута. Наступальні дії вели дві бригаді зі складу угруповання.
"Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені. Причому противник сам пішов би з них. Тому що задум цієї операції полягав у тому, що три основні дороги, по яких здійснювалося логістичне забезпечення цього угруповання, були б перерізані нами", – сказав він.
За словами Сирського, при плануванні цих дій було ясно, що сил недостатньо.
"Ми маємо дві бригади без додаткових боєприпасів. Тобто в межах того, що нам постачалося для ведення звичайних дій в звичайному режимі. Але ми розраховували на несподіванку, на те, що ми такими, не те щоб авантюристичними, але сміливими діями проб’ємо оборону противника з урахуванням того, що вона не була готова, не була така, як, наприклад, на Запоріжжі. Там всі укріплення були в звичайному полі", – сказав він.
Отже, розрахунок був на те, що Силам оборони вдасться просунутися і перерізати три дороги: між Бахмутом та Горлівкою, між Бахмутом і Дебальцевим, і від неї дорогу на Попасну.
"От, в принципі, це три дороги, якими здійснювалося логістичне забезпечення угруповання, яке нараховувало 20 тисяч. Якщо б нам вдалося перерізати ці шляхи, ворог був би вимушений відступати. Інакше потрапив би до пастки", – сказав він.
Задум не був успішним.
"На жаль. У нас просто банально не вистачило сил і засобів", – пояснив Олександр Сирський.