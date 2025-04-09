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​За добу оборонці ліквідували майже 1300 окупантів

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 927 580 солдатів.

​За добу оборонці ліквідували майже 1300 окупантів
Фото ілюстративне
Фото: скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1270 окупантів, 4 ворожі танки, 10 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та 1 засіб ППО.

Про таке повідомляє Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 927 580 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 10576 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22021 (+10) од,
  • артилерійських систем – 25912 (+52) од,
  • РСЗВ – 1359 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1127 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31973 (+56),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43345 (+118) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3792 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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