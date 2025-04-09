​За добу оборонці ліквідували майже 1300 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.25 орієнтовно склали:

Про таке повідомляє Генштаб.

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 927 580 солдатів.

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