​За добу оборонці ліквідували майже 1300 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1270 окупантів, 4 ворожі танки, 10 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та 1 засіб ППО.
Про таке повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 927 580 (+1270) осіб,
- танків ‒ 10576 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22021 (+10) од,
- артилерійських систем – 25912 (+52) од,
- РСЗВ – 1359 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1127 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31973 (+56),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43345 (+118) од,
- спеціальна техніка ‒ 3792 (+0).
Дані уточнюються.