Армія Росії атакувала Дніпро, у місті сталися пожежі. 15 поранених (оновлено)

Ввечері 8 квітня росіяни атакували Дніпро безпілотниками.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він зазначив, що внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто.
За оновленими даними, відомо про 15 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років.
Станом на ранок 8 потерпілих – ушпиталені.
"Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один – у легкому. У місті пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки, понівечені майже два десятки авто. Є руйнування на території кількох підприємств. Побиті адмінбудівля та інфраструктура. Всі пожежі рятувальники приборкали", – розповів Лисак.
Крім обласного центру, вночі Росія била і по Апостоловому. Там пошкоджено підприємством.
"По Нікопольському району ворог вдарив дронами-камікадзе. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджений спортивний об'єкт. Загиблих і поранених немає", – сказав голова ОВА.
- В ніч на 4 квітня у Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" пошкоджені адмінбудівлі, є постраждалі. Ворожі безпілотники цілили у середмістя.