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Армія Росії атакувала Дніпро, у місті сталися пожежі. 15 поранених (оновлено)

Госпіталізовані 8. 

Армія Росії атакувала Дніпро, у місті сталися пожежі. 15 поранених (оновлено)
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу, архівне фото
Фото: ДСНС

Ввечері 8 квітня росіяни атакували Дніпро безпілотниками. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто. 

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За оновленими даними, відомо про 15 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років. 

Станом на ранок 8 потерпілих – ушпиталені. 

"Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один – у легкому. У місті пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки, понівечені майже два десятки авто. Є руйнування на території кількох підприємств. Побиті адмінбудівля та інфраструктура. Всі пожежі рятувальники приборкали", – розповів Лисак.

Крім обласного центру, вночі Росія била і по Апостоловому. Там пошкоджено підприємством.

"По Нікопольському району ворог вдарив дронами-камікадзе. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджений спортивний об'єкт. Загиблих і поранених немає", – сказав голова ОВА. 

Наслідки ударів по Дніпропетровській області
Фото: Сергій Лисак у Telegram
Наслідки ударів по Дніпропетровській області

  • В ніч на 4 квітня у Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" пошкоджені адмінбудівлі, є постраждалі. Ворожі безпілотники цілили у середмістя.
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