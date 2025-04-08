Армія Росії атакувала Дніпро, у місті сталися пожежі. 15 поранених (оновлено)

Ввечері 8 квітня росіяни атакували Дніпро безпілотниками.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто.

За оновленими даними, відомо про 15 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років.

Станом на ранок 8 потерпілих – ушпиталені.

"Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один – у легкому. У місті пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки, понівечені майже два десятки авто. Є руйнування на території кількох підприємств. Побиті адмінбудівля та інфраструктура. Всі пожежі рятувальники приборкали", – розповів Лисак.

Крім обласного центру, вночі Росія била і по Апостоловому. Там пошкоджено підприємством.

"По Нікопольському району ворог вдарив дронами-камікадзе. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджений спортивний об'єкт. Загиблих і поранених немає", – сказав голова ОВА.

Фото: Сергій Лисак у Telegram Наслідки ударів по Дніпропетровській області