Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
Ціни на нафту різко впали, зокрема російський Urals
Ціни на нафту різко впали, зокрема російський Urals
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Терор заради терору
Терор заради терору
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли у Нікополі постраждали люди

Окупанти били артилерією та атакували дронами.

Через російські обстріли у Нікополі постраждали люди
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни упродовж дня тричі атакували Нікополь Дніпропетровської області. Постраждали двоє чоловіків. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Тричі за день агресор бив по Нікополю. Спершу обстріляв з артилерії, пізніше – застосував дрони-камікадзе", – написав він у телеграмі. 

Постраждали двоє чоловіків – 36 та 43 років. Лікарі надали їм меддопомогу. Стан пацієнтів задовільний, тож вони будуть оговтуватися вдома. 

Пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, 3 гаражі, легковик, кафе. Зачепило лінії електропередач. 

Вдарив ворог і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Застосував артилерію. Понівечені приватна оселя, авто, електромережа.

  • Раніше через російські обстріли Нікопольщини постраждали четверо людей.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies