Через російські обстріли у Нікополі постраждали люди

Росіяни упродовж дня тричі атакували Нікополь Дніпропетровської області. Постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Тричі за день агресор бив по Нікополю. Спершу обстріляв з артилерії, пізніше – застосував дрони-камікадзе", – написав він у телеграмі.

Постраждали двоє чоловіків – 36 та 43 років. Лікарі надали їм меддопомогу. Стан пацієнтів задовільний, тож вони будуть оговтуватися вдома.

Пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, 3 гаражі, легковик, кафе. Зачепило лінії електропередач.

Вдарив ворог і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Застосував артилерію. Понівечені приватна оселя, авто, електромережа.