Повітряні сили уразили склади РФ на Курщині і ліквідували понад 30 окупантів

У результаті удару знищені ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання.

Генштаб підтвердив ураження Повітряними силами складів окупантів у Курській області Росії.

"7 квітня 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався збройними силами російської федерації в Озерках Курської області", – йдеться у повідомленні.

У результаті удару знищені ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання. Ліквідовано понад 30 окупантів, у тому числі екіпажі БпЛА та ремонтники.

Як зазначили у Генштабі, знищення цього об'єкту суттєво знижує можливості Російської Федерації для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку.

"Українські захисники завдають ударів по дійсних військових цілях противника та вживають усіх заходів для максимального захисту цивільного населення. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури ворога до припинення ним збройної агресії проти українського народу", – наголосили у Генштабі.