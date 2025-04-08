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Росія розпродує активи зі свого Фонду національного добробуту

Це спричинене втратою доходів від експорту нафти й газу.

Росія розпродує активи зі свого Фонду національного добробуту
Автоцистерни поблизу Володарської ЛПДС , Московська область.
Фото: EPA/UPG

Російська влада оголосила про намір продати активи Фонду національного добробуту (ФНБ) на суму 424,9 млн доларів для покриття дефіциту бюджету. 

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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Йдеться про продаж юанів і золота, що зберігаються у ФНБ. Причиною такого кроку стала різка втрата доходів від нафтогазового експорту, зумовлена падінням вартості російської нафти марки Urals до 50 доларів за барель. З початку року ціна знизилась на 13% і залишається на майже 20 доларів нижчою за ту, що була закладена в бюджет РФ на 2025 рік.

Ситуацію ускладнює також зменшення обсягів видобутку. Станом на 1 квітня РФ видобуває близько 9 млн барелів на добу, тоді як у 2024 році цей показник перевищував 10 млн барелів. У березні це призвело до скорочення нафтогазових доходів на 17 %, а за результатами І кварталу – на 10 %.

За даними СЗРУ, дефіцит бюджету Росії за підсумками січня–лютого 2025 року сягнув 44,58 млрд доларів, що на 14 % перевищує ліквідну частину ФНБ (39,1 млрд доларів станом на 1 квітня). У розвідці зазначають, що обсяг вільних коштів у фонді досяг найнижчого рівня з моменту його створення у 2008 році.

Попри короткострокове стабілізуюче значення розпродажу активів, у СЗР прогнозують подальше послаблення курсу рубля вже в травні цього року.

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