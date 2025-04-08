Росія розпродує активи зі свого Фонду національного добробуту

Російська влада оголосила про намір продати активи Фонду національного добробуту (ФНБ) на суму 424,9 млн доларів для покриття дефіциту бюджету.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Йдеться про продаж юанів і золота, що зберігаються у ФНБ. Причиною такого кроку стала різка втрата доходів від нафтогазового експорту, зумовлена падінням вартості російської нафти марки Urals до 50 доларів за барель. З початку року ціна знизилась на 13% і залишається на майже 20 доларів нижчою за ту, що була закладена в бюджет РФ на 2025 рік.

Ситуацію ускладнює також зменшення обсягів видобутку. Станом на 1 квітня РФ видобуває близько 9 млн барелів на добу, тоді як у 2024 році цей показник перевищував 10 млн барелів. У березні це призвело до скорочення нафтогазових доходів на 17 %, а за результатами І кварталу – на 10 %.

За даними СЗРУ, дефіцит бюджету Росії за підсумками січня–лютого 2025 року сягнув 44,58 млрд доларів, що на 14 % перевищує ліквідну частину ФНБ (39,1 млрд доларів станом на 1 квітня). У розвідці зазначають, що обсяг вільних коштів у фонді досяг найнижчого рівня з моменту його створення у 2008 році.

Попри короткострокове стабілізуюче значення розпродажу активів, у СЗР прогнозують подальше послаблення курсу рубля вже в травні цього року.