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Від початку доби захисники вже відбили 94 ворожі штурми

Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку. 

Від початку доби захисники вже відбили 94 ворожі штурми
Український воїн
Фото: Генштаб

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 94 бойових зіткнення.

"Від цинічних обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема: Братениця, Проходи, Великий Прикіл Сумської області; ударів керованими авіабомбами зазнали Угроїди, Тур’я, Покровка, Миропільське, Дмитрівка, Мала Рибиця Сумської області", – розповіли у Генштабі. 

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії неподалік Степової Новоселівки та Загризового. Наразі триває боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Греківка, Катеринівка та Колодязі. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Васюківки, Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку противник 14 разів атакував неподалік Озарянівки, Торецька та Леонідівки. На даний час тривають бої у трьох локаціях.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 42 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 32 атаки, десять боєзіткнень досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія та Бурлацьке. П’ять боєзіткнень тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив одну невдалу атаку в напрямку Вільного Поля. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю некерованими ракетами, також бив керованими авіабомбами по Воскресенці, Маліївці та Січневому.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожі штурми в районі Степового, ще одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Козацьке.

На Харківському, Сіверському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

У Курській області українські оборонці відбили дві атаки росіян, ще вісім боєзіткнень тривають досі. Від початку доби противник завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах п’ять керованих авіаційних бомби та здійснив 126 артилерійських обстріли, зокрема три із реактивних систем залпового вогню.На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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