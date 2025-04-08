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Київрада не зняла з посади секретаря Володимира Бондаренка, але той сам написав заяву

Депутати визначалися шляхом таємного голосування, "за" було 34 з 96 депутатів.

Київрада не зняла з посади секретаря Володимира Бондаренка, але той сам написав заяву
секретар Київради Воолдимир Бондаренко
Фото: facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko

Депутати Київради не підтримали зняття з посади заступника київського міського голови - секретаря міськради Володимира Бондаренка. 

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з сесійної зали КМР. 

У таємному голосуванні взяли участь 96 депутатів, "за" зняття Бондаренка 34 депутата, "проти" 23, утрималися 38 депутатів.

Після оголошення результатів голосування київський міський голова Віталій Кличко оголосив про відставку секретаря Бондаренка за його власним бажанням.

Голосування відбулося за ініцативи фракції "СН", яка зібрала необхідну кількість голосів під вимогою про відставку чинного секретаря Київради. На черговій сесії 3 квітня депутати "СН" блокували трибуну з вимогою включити це питання до порядку денного, після чого було вирішено скликати 8 квітня окреме засідання, присвячене відставці.

На позачергову сесію зібрався кворум, в залі були присутніми 83 депутати. Голосування було таємним і проводилося за допомогою бюлетенів. 

Ініціативна група, яка вимагала відставки секретаря Київради, мотивувала це тим, що Бондаренко неодноразово згадується на "плівках Комарницького" - матеріалах прослушки НАБУ, зроблених в рамках операції "Чисте місто". На записах Бондаренко обговорює з Денисом Комарницьким формування порядку денного сесій і прийняття окремих питань стосовно землі.

Після публікації цих матеріалів Кличко звільнив всіх фігурантів, які працюють у виконавчих органах Київради. А Бондаренка відсторонили від виконання обов'язків ведення сесій, але не звільнили з посади. Сам Бондаренко наголошував, що в провадженні НАБУ по справі “Чисте місто” він проходить як свідок.

  • 10 березня видання Bihus.Info оприлюднило розслідування з посиланням на плівки з офісу Дениса Комарницького, зібрані НАБУ в межах розслідування земельної корупції у Києві. 
  • Підозри як члени організованого злочинного угрупування отримав сам Комарницький та працівники його офісу, а також заступник Кличка Петро Оленич, який курує ключові земельні департаменти столиці, голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв, депутатка з цієї комісії Олена Марченко, заступник директора КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта, заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов. 
  • У розслідуванні також фігурують секретар Київради Володимир Бондаренко, директор департаменту містобудування Олександр Свистунов, директорка департаменту земельних ресурсів Валентина Пелих, директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій. Серед підконтрольних чиновників згадуються й директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, директор "Київського інституту земельних відносин" Ігор Долинський, заступник директора комунального підприємства "Інженерний центр" Ярослав Федорук, директор комунальної фінансово-будівельної компанії "Житло-Інвест" Віктор Погребний та інші чиновники.
  • 13 березня Віталій Кличко оголосив про звільнення деяких посадовців, що фігурували в матеріалі. До цього списку увійшли не лише ті, хто раніше був затриманий в рамках операції НАБУ "Чисте місто", а й ті, хто фігурував у журналістському матеріалі, але не проходив по справі офіційно. 
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