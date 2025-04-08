Київрада не зняла з посади секретаря Володимира Бондаренка, але той сам написав заяву

Депутати визначалися шляхом таємного голосування, "за" було 34 з 96 депутатів.

Депутати Київради не підтримали зняття з посади заступника київського міського голови - секретаря міськради Володимира Бондаренка.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з сесійної зали КМР.

У таємному голосуванні взяли участь 96 депутатів, "за" зняття Бондаренка 34 депутата, "проти" 23, утрималися 38 депутатів.

Після оголошення результатів голосування київський міський голова Віталій Кличко оголосив про відставку секретаря Бондаренка за його власним бажанням.

Голосування відбулося за ініцативи фракції "СН", яка зібрала необхідну кількість голосів під вимогою про відставку чинного секретаря Київради. На черговій сесії 3 квітня депутати "СН" блокували трибуну з вимогою включити це питання до порядку денного, після чого було вирішено скликати 8 квітня окреме засідання, присвячене відставці.

На позачергову сесію зібрався кворум, в залі були присутніми 83 депутати. Голосування було таємним і проводилося за допомогою бюлетенів.

Ініціативна група, яка вимагала відставки секретаря Київради, мотивувала це тим, що Бондаренко неодноразово згадується на "плівках Комарницького" - матеріалах прослушки НАБУ, зроблених в рамках операції "Чисте місто". На записах Бондаренко обговорює з Денисом Комарницьким формування порядку денного сесій і прийняття окремих питань стосовно землі.

Після публікації цих матеріалів Кличко звільнив всіх фігурантів, які працюють у виконавчих органах Київради. А Бондаренка відсторонили від виконання обов'язків ведення сесій, але не звільнили з посади. Сам Бондаренко наголошував, що в провадженні НАБУ по справі “Чисте місто” він проходить як свідок.