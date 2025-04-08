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Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів Сумщини

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська та Шалигинська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Великописарівська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.  

Шалигинська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), артилерійський обстріл (12 вибухів).  

Краснопільська громада: здійснено удар FPV-дронами (2 вибухи), авіаційні удари з використанням КАБ (5 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи). 

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи), КАБами (2 вибухи). 

Миропільська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади.

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