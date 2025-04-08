Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Великописарівська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Шалигинська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), артилерійський обстріл (12 вибухів).
Краснопільська громада: здійснено удар FPV-дронами (2 вибухи), авіаційні удари з використанням КАБ (5 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).
Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи), КАБами (2 вибухи).
Миропільська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади.