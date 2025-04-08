Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів Сумщини

Великописарівська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies