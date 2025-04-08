ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Терор заради терору
Терор заради терору
​Російсько-українське перемир'я: переоцінка сподівань
​Російсько-українське перемир'я: переоцінка сподівань
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Південно-донецький напрямок

Українські бійці знищили 4 штрумових групи біля Богданівки, - ТГ "Вугледар"

Знищено 12 одиниць техніки і 50 окупантів.

Українські бійці знищили 4 штрумових групи біля Богданівки, - ТГ "Вугледар"
Знищення ворожих груп під Богданівкою

Українські оборонці на Південно-донецькому напрямку у зоні відповідальності тактичної групи “Вугледар” розбили чотири комбіновані групи ворога, які намагались атакувати Богданівку. Про це LB.ua повідомили в ТГ “Вугледар”. 

“Протягом двох годин з різних напрямків та в різний час до району населеного пункту Богданівка вирушили чотири комбіновані групи: пішки, на багі, мотоциклах, бронеавтомобілях, БМП, танках. Кожна група мала власне призначення та завдання. А ймовірним задумом операції був прорив (або знищення) української оборони та захоплення населених пунктів Богданівка, Троїцьке та Горіхове”, - йдеться у повідомленні. 

Завдяки українській розвідці, яка виявила усі групи, прекрасній взаємодії та координації між підрозділами, а також досвіду й мужності українських воїнів, жодна з чотирьох груп не дісталася до позицій української оборони.

Вогневими засобами та БПЛА тактичної групи “Вугледар” було знищено 2 танки, 2 ББМ, 4 квадроцикли, 4 мотоцикли та відправлено до пекла близько 50 окупантів. Моменти знищення ворожих груп зафіксовані на відео.

﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies