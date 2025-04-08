Українські оборонці на Південно-донецькому напрямку у зоні відповідальності тактичної групи “Вугледар” розбили чотири комбіновані групи ворога, які намагались атакувати Богданівку. Про це LB.ua повідомили в ТГ “Вугледар”.

“Протягом двох годин з різних напрямків та в різний час до району населеного пункту Богданівка вирушили чотири комбіновані групи: пішки, на багі, мотоциклах, бронеавтомобілях, БМП, танках. Кожна група мала власне призначення та завдання. А ймовірним задумом операції був прорив (або знищення) української оборони та захоплення населених пунктів Богданівка, Троїцьке та Горіхове”, - йдеться у повідомленні.

Завдяки українській розвідці, яка виявила усі групи, прекрасній взаємодії та координації між підрозділами, а також досвіду й мужності українських воїнів, жодна з чотирьох груп не дісталася до позицій української оборони.

Вогневими засобами та БПЛА тактичної групи “Вугледар” було знищено 2 танки, 2 ББМ, 4 квадроцикли, 4 мотоцикли та відправлено до пекла близько 50 окупантів. Моменти знищення ворожих груп зафіксовані на відео.