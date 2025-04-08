Вісьмох людей поранили росіяни учора в Херсоні і області

Вісьмох людей поранили росіяни учора в Херсонській області. З них один потерпілий – дитина, повідомили в Херсонській ОВА.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Монастирське, Садове, Милове, Дудчани, Томарине, Широка Балка, Станіслав, Михайлівка, Молодіжне, Новоберислав, Високе, Гаврилівка, Понятівка, Микільське, Антонівка, Придніпровське, Зеленівка, Благовіщенське, Зміївка, Дніпровське, Качкарівка, Костирка, Львове, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Осокорівка, Приозерне, Тягинка, Урожайне та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти поцілили в сільгосппідприємство та фермерське господарство; понівечили газопроводи, гараж та приватний автомобіль", – сказав він.

За даними ОВА, вранці вівторка росіяни вже встигли поранити мешканця обласного центру. Близько 6:30 вони скинули вибухівку. 85-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення тулуба, голови та ноги. Він госпіталізований у середньому стані.