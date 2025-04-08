Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Терор заради терору
Терор заради терору
У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
Ціни на нафту різко впали, зокрема російський Urals
Ціни на нафту різко впали, зокрема російський Urals
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Волошин: росіяни активно перекидають озброєння та військову техніку на південий фронт через новозбудовану залізницю
Волошин: росіяни активно перекидають озброєння та військову техніку на південий фронт через новозбудовану залізницю
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
ГоловнаСуспільствоВійна

Вісьмох людей поранили росіяни учора в Херсоні і області

Вранці ворог поранив ще одну людину. 

Вісьмох людей поранили росіяни учора в Херсоні і області
Фото: EPA/UPG

Вісьмох людей поранили росіяни учора в Херсонській області. З них один потерпілий – дитина, повідомили в Херсонській ОВА. 

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Монастирське, Садове, Милове, Дудчани, Томарине, Широка Балка, Станіслав, Михайлівка, Молодіжне, Новоберислав, Високе, Гаврилівка, Понятівка, Микільське, Антонівка, Придніпровське, Зеленівка, Благовіщенське, Зміївка, Дніпровське, Качкарівка, Костирка, Львове, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Осокорівка, Приозерне, Тягинка, Урожайне та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram. 

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти поцілили в сільгосппідприємство та фермерське господарство; понівечили газопроводи, гараж та приватний автомобіль", – сказав він. 

За даними ОВА, вранці вівторка росіяни вже встигли поранити мешканця обласного центру. Близько 6:30 вони скинули вибухівку. 85-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення тулуба, голови та ноги. Він госпіталізований у середньому стані. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies