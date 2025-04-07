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​На війні з росіянами загинув видатний альпініст Тарас Цушко

Він був членом збірної команди України, багаторазовим чемпіоном у технічному, зимовому та скельному класах.

​На війні з росіянами загинув видатний альпініст Тарас Цушко
Тарас Цушко
Фото: Спортивний комітет України

На війні з російськими окупантами загинув видатний альпініст, військовослужбовець Тарас Цушко.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту.

“Тарас був серцем і душею альпіністського клубу “Одеса”, членом збірної команди України, багаторазовим чемпіоном у технічному, зимовому та скельному класах. Він підкорював вершини, що доступні лише обраним — Ак-су, Слєсова, Асана, Бодхана… І надихав інших: як інструктор, наставник, друг”, - йдеться у повідомленні.

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Життя Тараса Цушка обірвалося під час бойового завдання 2 квітня 2025 року.

Тарас Цушко три роки тому добровольцем став до лав ЗСУ. Побратими згадують його як чуйного, надійного та завжди готового допомогти.

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