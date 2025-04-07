Генштаб: найбільше боєзіткнень від початку доби — на Покровському напрямку, там тривають бої

На Харківському, Сіверському та Придніпровському напрямках ворог не проводив штурмових дій.

Від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Ворог продовжує наступальні дії на Донецькому напрямку.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Від російських обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема: Старикове, Шалигине, Попівка, Степок, Проходи, Мар’їне, Великий Прикіл Сумської області. Крім того, ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Тур’я, Угроїди, Миропільське, Проходи що на Сумщині.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні один раз штурмував позиції наших захисників неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів — поблизу Надії та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба та Нового. Шість боєзіткнень досі тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники наразі відбивають одну спробу окупантів просунутися вперед у районі Курдюмівки. Два боєзіткнення поблизу Часового Яру наші оборонці успішно зупинили.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував неподалік Дачного, Щербинівки та Торецька. Одне боєзіткнення триває досі.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, а також у напрямках Котлярівки й Сергіївки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 25 атак, п’ять боєзіткнень — досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку наші воїни відбили п’ять ворожих атак поблизу Костянтинополя та Скудного. Одне боєзіткнення триває досі.

На Гуляйпільському напрямку загарбники завдали авіаударів по Воскресенці, Зеленому Полю, Новополю, Малинівці та Гуляйполю.

Наші війська зупинили три ворожі штурми на Оріхівському напрямку поблизу населеного пункту Малі Щербаки.

На Харківському, Сіверському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області українські оборонці відбили шість атак росіян, ще три зіткнення досі тривають. Противник від початку доби завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах три керовані авіаційні бомби та здійснив 162 артилерійські обстріли.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.