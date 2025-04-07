Його фонд вже передав гуманітарну допомогу та обладнання для Нацполіції на понад 25 мільйонів доларів. Ще 8 мільйонів доларів заплановано цьогоріч.

У місті Бородянка на Київщині сьогодні, 7 квітня, відкрили відділення поліції європейського зразка. Його побудовано за фінансування Фонду американського мецената Говарда Баффета.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Бородянка опинилася на головному шляху російських окупантів до Києва та одна з перших взяла на себе удар ворога у березні 2022 року. Тоді будівлю відділення поліції було практично знищено.

"Відкриття відділення поліції сьогодні - це не тільки відбудовані стіни. Це відновлення безпеки, справедливості, правопорядку на цій території. Ця відбудова стала можливою завдяки підтримці фонду Говарда Баффета. Ми вдячні філантропу і нашому великому другу України і Нацполіції Говарду Баффету за допомогу. Він максимально доклав зусиль і допоміг побудувати це відділення поліції фактично з нуля", - сказав голова Нацполіції Іван Вигівський.

Фото: Нацполіція

Він також розповів, що в будівлі діє чіткий поділ за секторами: патрульна поліція, слідство, дізнання, превенція, кримінальний блок, прийом громадян, чергова частина. Крім того, перший поверх оснащений системою "Castodu Records". Це система електронної фіксації всіх дій, що відбуваються із затриманими з використанням камер відеоспостереження.

Вигівський зазначив, що Фонд Баффета вже передав гуманітарну допомогу та обладнання для Нацполіції на понад 25 мільйонів доларів. Ще 8 мільйонів доларів заплановано цьогоріч. Йдеться про автомобілі, пристрої для швидкого встановлення ДНК-профілю, квадрокоптери, генератори та інші необхідні засоби для посилення української поліції в умовах війни.

У знак поваги і вдячності Баффету вручили нагрудний знак "За заслуги перед Київщиною".

Фото: Нацполіція Говард Баффет

Під час заходу присутні хвилиною мовчання вшанували поліцейських, військових та цивільних людей, які загинули під час бойових дій з окупантами, захищаючи Київщину.

Американський меценат Баффет також розповів присутнім про перші дні окупації Бородянки, і як почав відбудувати знищений росіянами відділ поліції.

"Я радий і гордий, що можу бути тут разом із Вами на відкритті цього поліцейського відділу. Для мене ця будівля більше ніж просто приміщення. Це - честь і пам’ять про офіцерів, поліцейських, які захищають свою країну, її суверенітет і громадян. Цей відділ поліції присвячений їм і їхній роботі", - сказав Баффет.

Фото: Нацполіція Говард Баффет

Як Говард Баффет допомагає Україні