Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Терор заради терору
Терор заради терору
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Бородянці відкрили відділення поліції за підтримки американського філантропа Говарда Баффета

Його фонд вже передав гуманітарну допомогу та обладнання для Нацполіції на понад 25 мільйонів доларів. Ще 8 мільйонів доларів заплановано цьогоріч.

У Бородянці відкрили відділення поліції за підтримки американського філантропа Говарда Баффета
Говард Баффет у Бородянці
Фото: Нацполіція

У місті Бородянка на Київщині сьогодні, 7 квітня, відкрили відділення поліції європейського зразка. Його побудовано за фінансування Фонду американського мецената Говарда Баффета.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Бородянка опинилася на головному шляху російських окупантів до Києва та одна з перших взяла на себе удар ворога у березні 2022 року. Тоді будівлю відділення поліції було практично знищено. 

"Відкриття відділення поліції сьогодні - це не тільки відбудовані стіни. Це відновлення безпеки, справедливості, правопорядку на цій території. Ця відбудова стала можливою завдяки підтримці фонду Говарда Баффета. Ми вдячні філантропу і нашому великому другу України і Нацполіції Говарду Баффету за допомогу. Він максимально доклав зусиль і допоміг побудувати це відділення поліції фактично з нуля", - сказав голова Нацполіції Іван Вигівський. 

Фото: Нацполіція

Він також розповів, що в будівлі діє чіткий поділ за секторами: патрульна поліція, слідство, дізнання, превенція, кримінальний блок, прийом громадян, чергова частина. Крім того, перший поверх оснащений системою "Castodu Records". Це система електронної фіксації всіх дій, що відбуваються із затриманими з використанням камер відеоспостереження. 

Вигівський зазначив, що Фонд Баффета вже передав гуманітарну допомогу та обладнання для Нацполіції на понад 25 мільйонів доларів. Ще 8 мільйонів доларів заплановано цьогоріч. Йдеться про автомобілі, пристрої для швидкого встановлення ДНК-профілю, квадрокоптери, генератори та інші необхідні засоби для посилення української поліції в умовах війни.

У знак поваги і вдячності Баффету вручили нагрудний знак "За заслуги перед Київщиною".

Говард Баффет
Фото: Нацполіція
Говард Баффет

Під час заходу присутні хвилиною мовчання вшанували поліцейських, військових та цивільних людей, які загинули під час бойових дій з окупантами, захищаючи Київщину.

Американський меценат Баффет також розповів присутнім про перші дні окупації Бородянки, і як почав відбудувати знищений росіянами відділ поліції. 

"Я радий і гордий, що можу бути тут разом із Вами на відкритті цього поліцейського відділу. Для мене ця будівля більше ніж просто приміщення. Це - честь і пам’ять про офіцерів, поліцейських, які захищають свою країну, її суверенітет і громадян. Цей відділ поліції присвячений їм і їхній роботі", - сказав Баффет.

Говард Баффет
Фото: Нацполіція
Говард Баффет

Як Говард Баффет допомагає Україні

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies