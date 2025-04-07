У місті Бородянка на Київщині сьогодні, 7 квітня, відкрили відділення поліції європейського зразка. Його побудовано за фінансування Фонду американського мецената Говарда Баффета.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Бородянка опинилася на головному шляху російських окупантів до Києва та одна з перших взяла на себе удар ворога у березні 2022 року. Тоді будівлю відділення поліції було практично знищено.
"Відкриття відділення поліції сьогодні - це не тільки відбудовані стіни. Це відновлення безпеки, справедливості, правопорядку на цій території. Ця відбудова стала можливою завдяки підтримці фонду Говарда Баффета. Ми вдячні філантропу і нашому великому другу України і Нацполіції Говарду Баффету за допомогу. Він максимально доклав зусиль і допоміг побудувати це відділення поліції фактично з нуля", - сказав голова Нацполіції Іван Вигівський.
Він також розповів, що в будівлі діє чіткий поділ за секторами: патрульна поліція, слідство, дізнання, превенція, кримінальний блок, прийом громадян, чергова частина. Крім того, перший поверх оснащений системою "Castodu Records". Це система електронної фіксації всіх дій, що відбуваються із затриманими з використанням камер відеоспостереження.
Вигівський зазначив, що Фонд Баффета вже передав гуманітарну допомогу та обладнання для Нацполіції на понад 25 мільйонів доларів. Ще 8 мільйонів доларів заплановано цьогоріч. Йдеться про автомобілі, пристрої для швидкого встановлення ДНК-профілю, квадрокоптери, генератори та інші необхідні засоби для посилення української поліції в умовах війни.
У знак поваги і вдячності Баффету вручили нагрудний знак "За заслуги перед Київщиною".
Під час заходу присутні хвилиною мовчання вшанували поліцейських, військових та цивільних людей, які загинули під час бойових дій з окупантами, захищаючи Київщину.
Американський меценат Баффет також розповів присутнім про перші дні окупації Бородянки, і як почав відбудувати знищений росіянами відділ поліції.
"Я радий і гордий, що можу бути тут разом із Вами на відкритті цього поліцейського відділу. Для мене ця будівля більше ніж просто приміщення. Це - честь і пам’ять про офіцерів, поліцейських, які захищають свою країну, її суверенітет і громадян. Цей відділ поліції присвячений їм і їхній роботі", - сказав Баффет.
Як Говард Баффет допомагає Україні
- Син американського мільярдера Ворена Баффета, філантроп Говард Баффет надіслав правоохоронцям Київської області 25 тисяч спеціальних (майларових) ковдр та понад 4 тисячі ліхтарів.
- Поліція Київської області отримала сучасні ДНК-лабораторії від фонду Говарда Баффета.
- У листопаді минулого року фонд передав поліції Київщини 10 собак Малінуа для роботи під час воєнного стану та відновлення потенціалу центру.
- Також Зеленський вручив Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня – за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію української держави у світі.
- У грудні 2023 року ім'я Баффета з'явилося на Алеї сміливості в Києві, серед імен лідерів, які поруч з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.