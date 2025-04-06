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Через російську атаку на Київщину постраждала людина

Опіки рук отримав житель Фастівського району.

Через російську атаку на Київщину постраждала людина
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Унаслідок нічної атаки на Київщину у Фастівському районі постраждала людина. 

Про це повідомила Київська ОВА.

Під час загорання приватного будинку чоловік отримав опіки рук. Медичну допомогу йому надали на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився.

Пожежу будинку ліквідували, додали в ОВА.

Крім пошкоджених будівель авторемонтного підприємства та АЗС у Броварському районі зазнали руйнувань автомийка та СТО. А кількість пошкоджених автомобілів зросла до 10.

  • У ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА. Сили ППО збили 13 з 23 російських ракет і 40 ударних безпілотників.
  • У Києві загинула людина. Є кілька поранених.
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