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СЗР: Росія призначила куратором викрадення культурних цінностей директора своєї зовнішньої розвідки

Завдані російською агресією з 2014 року збитки українській культурній спадщині становлять понад $2,6 мільярда.

СЗР: Росія призначила куратором викрадення культурних цінностей директора своєї зовнішньої розвідки
Керівник Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін
Фото: EPA/UPG

Питаннями музейної експропріації в Росії опікується директор їхньої зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

Про це повідомила українська Служба зовнішньої розвідки.

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«За його наказом була створена інтермузейна група, яка, «подорожуючи» тимчасово окупованими територіями України, фактично викрадає культурні цінності як для власного збагачення, так і для створення чергових міфів, викривлення історичних подій та виправдовування російської агресії», - розповіли в СЗР.

За оцінками ЮНЕСКО, завдані російською агресією з 2014 року збитки українській культурній спадщині становлять понад $2,6 мільярда. Зовнішня розвідка зауважила, що розграбування українських музеїв є наймасштабнішим із часів Другої світової війни. 

«Для прикладу – в той час на території України окупаційними військами було знищено і викрадено понад 500 тисяч музейних експонатів, 51 млн книг, 46 млн архівних справ, а з 2015 по 2023 рік лише в Криму РФ провела понад 1 385 археологічних розкопок і вивезла приблизно 5 мільйонів артефактів», - зазначила СЗР.

Розвідка нагадала, як росіяни у 1155 році викрали з Вишгорода під Києвом Вишгородську ікону Божої Матері. Її Константинопольський патріарх подарував київському князеві Мстиславу Великому. Але син засновника Москви Юрія Долгорукого Андрій Боголюбський привласнив святиню під час нападу на Київ. Ікону вивезли до Успенського собору тодішнього Володимира-на-Клязьмі та «перехрестили» на Володимирську.

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