Наслідки обстрілів Донеччини: зруйновані будинки, адмінбудівлі та ЛЕП

Російські війська обстріляли три райони Донеччини, там зафіксовано пошкодження. З лінії фронту евакуйовано 84 людини, у тому числі 26 дітей.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську пошкоджено складське приміщення. У Малинівці Гродівської громади зруйновано будинок.

У Краматорському районі в Зарічному Лиманської громади 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, адмінбудівлю і лінію електропередач; в Іванопіллі пошкоджено будинок.

У Старій Миколаївці і Зорі Іллінівської громади пошкоджено 19 об'єктів. У Тихонівці Миколаївської громади поранено людину.

У Бахмутському районі, в Сіверську пошкоджено 4 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 84 людини, у тому числі 26 дітей.