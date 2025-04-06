Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
ГоловнаСуспільствоВійна

Наслідки обстрілів Донеччини: зруйновані будинки, адмінбудівлі та ЛЕП

Ворожа армія 7 разів обстріляла населені пункти Донеччини.

Наслідки обстрілів Донеччини: зруйновані будинки, адмінбудівлі та ЛЕП
Фото: Вадим Філашкін

Російські війська обстріляли три райони Донеччини, там зафіксовано пошкодження. З лінії фронту евакуйовано 84 людини, у тому числі 26 дітей.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську пошкоджено складське приміщення. У Малинівці Гродівської громади зруйновано будинок.

У Краматорському районі в Зарічному Лиманської громади 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, адмінбудівлю і лінію електропередач; в Іванопіллі пошкоджено будинок. 

У Старій Миколаївці і Зорі Іллінівської громади пошкоджено 19 об'єктів. У Тихонівці Миколаївської громади поранено людину.

У Бахмутському районі, в Сіверську пошкоджено 4 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 84 людини, у тому числі 26 дітей.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies