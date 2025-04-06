Сили оборони: російські піхотинці штурмують позиції ЗСУ із протитанковими мінами в руках

На Лиманському напрямку російські піхотинці йдуть на штурми позицій Сил оборони із протитанковими мінами. Така ж тактика використовувалася військами РФ біля Торецька та в Часовому Яру.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Російські військові йдуть на штурми із протитанковими мінами, аби закинути їх в укриття та на позиції українських військових.

"Це активно використовувалось на Торецькому напрямку, в місті Торецьк і обмежено, здається, ще в Часовому Яру. Це коли, фактично, людина біжить з мінами в руках, намагається ці міни жбурнути", — каже Трегубов.

Однак таку тактику ворожих військ складно назвати ефективною: "Якщо є багато мін, багато людей, і їх не шкода, то можна спробувати. Скажімо так, в міських боях це інколи приносило якийсь ефект, але дуже часто з цими мінами гине сам виконавець. Тому така, сумнівна тактика", — додає речник.