Уламки російської ракети пошкодили житлові будинки на Кіровоградщині

Уночі в Кіровоградській області уламки російської ракети упали на житлові будинки у Благовіщенській громаді. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"У одному з сіл Благовіщенської громади уламками ворожої ракети пошкоджені вікна та дах приватного домоволодіння, а також електродроти. На щастя, всі живі", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок падіння уламків пошкоджень зазнали 18 житлових будинків.

Постраждалих немає.