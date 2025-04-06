Уламки російської ракети пошкодили житлові будинки на Кіровоградщині

Уночі в Кіровоградській області уламки російської ракети упали на житлові будинки у Благовіщенській громаді. Обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"У одному з сіл Благовіщенської громади уламками ворожої ракети пошкоджені вікна та дах приватного домоволодіння, а також електродроти. На щастя, всі живі", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок падіння уламків пошкоджень зазнали 18 житлових будинків.
Постраждалих немає.
- Сьогодні вранці російські війська атакували КАБами багатоквартирний будинок у місті Куп'янськ Харківської області. Унаслідок удару виникла пожежа, двоє людей постраждали.