Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок атаки 4 квітня збільшилась до 75

Кількість постраждалих у Кривому Розі на Дніпропетровщині через ракетний удар 4 квітня збільшилась до 75 людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Щодо кількості постраждалих після тієї страшної трагедії, то по допомогу медиків звернулася ще одна людина. Тих, хто потребував їхньої допомоги, вже 75. З них 37 залишаються у лікарнях. Стан 19 пацієнтів все ще важкий", — каже він.

Уночі російська армія продовжила обстріл Нікопольського району. Ворог бив по райцентру та Марганецькій громаді, застосовуючи важку артилерію і дрони-камікадзе.

Пошкоджені 7 п'ятиповерхівок, інфраструктура, магазин, авто та газогін.