У лікарнях залишаються 38 постраждалих через атаку на Кривий Ріг, що сталася напередодні, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

“Всі вони отримали ураження внаслідок ракетного удару. Серед них шестеро – діти. Більшість юних пацієнтів, на жаль, "важкі". З тяжкими травмами чимало й дорослих”, ‒ зазначив він.

Лисак додав, що містяни досі в шоці після пережитого жаху. На місце, де загинули люди, несуть квіти та іграшки.

“Власники пошкодженого житла намагаються хоч трохи привести до ладу потрощене ворогом. У цьому допомагають штаби, які оперативно розгорнули в місті. Із ночі там же й благодійники, психологи. Видають будівельні матеріали. Місцеві розбирають ОСБ-плити, дерев’яні рейки, плівку. Подають заявки на матеріальну допомогу”, ‒ розповів голова ОВА.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA