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У лікарнях Кривого Рогу досі залишаються 38 постраждалих через російську атаку

Серед них шестеро дітей.

У лікарнях Кривого Рогу досі залишаються 38 постраждалих через російську атаку
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У лікарнях залишаються 38 постраждалих через атаку на Кривий Ріг, що сталася напередодні, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

“Всі вони отримали ураження внаслідок ракетного удару. Серед них шестеро – діти. Більшість юних пацієнтів, на жаль, "важкі". З тяжкими травмами чимало й дорослих”, ‒ зазначив він.

Лисак додав, що містяни досі в шоці після пережитого жаху. На місце, де загинули люди, несуть квіти та іграшки.

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“Власники пошкодженого житла намагаються хоч трохи привести до ладу потрощене ворогом. У цьому допомагають штаби, які оперативно розгорнули в місті. Із ночі там же й благодійники, психологи. Видають будівельні матеріали. Місцеві розбирають ОСБ-плити, дерев’яні рейки, плівку. Подають заявки на матеріальну допомогу”, ‒ розповів голова ОВА.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
4 квітня російські окупанти атакували балістикою Кривий Ріг. Станом на сьогоднішній ранок кількість жертв зросла до 18. З них дев'ять – діти. За уточненими даними Офісу генпрокурора, поранена ще 61 людина. Серед них 12 – діти.

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