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В Україну повернулась 29-та антарктична експедиція

Експедиція рік відпрацювала в Антарктиці на станції "Академік Вернадський".

В Україну повернулась 29-та антарктична експедиція
Фото: Національний антарктичний науковий центр

Полярники та полярниці 29-ї Української антарктичної експедиції ввечері у п'ятницю, 4 квітня, повернулися в Україну.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

"Експедиція рік відпрацювала в Антарктиці, на станції "Академік Вернадський". Група вчених проводила дослідження та безперервні вимірювання за трьома основними напрямами: геофізика, метеорологія, біологія, а команда життєзабезпечення – підтримувала роботу всієї інфраструктури та наукову діяльність. Нині замість них антарктичну варту підхопила ювілейна 30-та УАЕ", ідеться у повідомленні.

Разом із зимівниками та зимівницями повернулися науковці сезонної експедиції. Вони працювали на "Вернадському" від кількох тижнів до кількох місяців антарктичного літа.

За час сезону їм вдалося провести низку нових досліджень з метеорології, океанографії, геофізики, геології, біології. 

Зокрема, вченим вдалося вперше запустити аргобуї для вивчення Південного океану в межах проєкту OCEAN ICE ("Горизонт Європа"), вперше здійснити одночасне радіозондування атмосфери з "Вернадського" та українського наукового судна "Ноосфера", а також вперше відібрати зразки талої води з льодовиків на континенті щодо наявності в ній мікропластику.

  • На станції "Академік Вернадський" провели масштабний ремонт дороговказу, на якому розміщені таблички з назвами та відстанню до різних міст. Крім того, “декомунізовано” Кіровоград на Кропивницький, а також “дерусифікували” транслітерацію Вінниці та Одеси.
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