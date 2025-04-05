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Ворог атакував чотирма безпілотниками село на Харківщині

Обстріли села Івашки тривають третій день поспіль.

Ворог атакував чотирма безпілотниками село на Харківщині
обстріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Російська армія уранці 5 квітня атакувала чотирма FPV-дронами село Івашки Золочівської громади на Харківщині.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок влучання ворожих дроні пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі. 

Обійшлося без жертв. 

Синєгубов наголошує, обстріли села тривають третій день поспіль.

  • 3 квітня увечері російський дрон влучив у житловий будинок у Харкові. Станом на ранок відомо про п'ятьох убитих та ще 32 поранених. Вранці в лікарні помер чоловік 88 років.
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