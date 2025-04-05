Ворог атакував чотирма безпілотниками село на Харківщині

Синєгубов наголошує, обстріли села тривають третій день поспіль.

Внаслідок влучання ворожих дроні пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли села Івашки тривають третій день поспіль.

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