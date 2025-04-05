Росіяни знову атакували Дніпропетровщину, є постраждалі

Російська армія уранці 5 квітня атакувала громаду у Синельниківському районі. Унаслідок обстрілів постраждали жінка і дитина.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"На жаль, через ранковий обстріл Маломихайлівської громади, що на Синельниківщині, є постраждалі. Це 13-річний хлопчик і 33-річна жінка. Їм надали допомогу, лікуватимуться амбулаторно", — каже він.
Пошкоджень через обстріли зазнали 17 приватних будинків.
- Станом на ранок 5 квітня кількість загиблих внаслідок ракетної і дронової атаки РФ по Кривому Рогу зросла до 18 людей, серед них 9 дітей. Загалом внаслідок обстрілу постраждала 61 людина, серед них 12 дітей.