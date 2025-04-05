Росіяни знову атакували Дніпропетровщину, є постраждалі

Російська армія уранці 5 квітня атакувала громаду у Синельниківському районі. Унаслідок обстрілів постраждали жінка і дитина.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, через ранковий обстріл Маломихайлівської громади, що на Синельниківщині, є постраждалі. Це 13-річний хлопчик і 33-річна жінка. Їм надали допомогу, лікуватимуться амбулаторно", — каже він.

Пошкоджень через обстріли зазнали 17 приватних будинків.