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"Білі янголи" евакуювали 3 літніх мешканців з прифронтового Краснопілля на Сумщині

"Не думав, що колись поїду зі свого рідного дому з однією сумкою".

"Білі янголи" евакуювали 3 літніх мешканців з прифронтового Краснопілля на Сумщині
Фото: поліція Сумської області

Екіпаж "Білий янгол" евакубвав трьох літніх мешканців прифоронтового Краснопілля Сумської області. Росіяни знишили будинки цивільних через що люди вирішили евакуюватися.

Про це пише поліція Сумської області.

"Будинки мирних мешканців зазнали серйозних руйнувань унаслідок щоденних ударів з боку військ країни-терориста. Попри небезпеку, люди тривалий час залишалися у своїх оселях, однак подальше перебування там, під постійним вогнем, стало неможливим", — кажуть у поліції.

Поліцейські "Білого янгола" дісталися до місця призначення, швидко та злагоджено евакуювали людей, після чого доставили до більш безпечного місця. Людям надали необхідну медичну та психологічну допомогу, а також тимчасове житло.

Фото: поліція Сумської області

"Не думав, що колись поїду зі свого рідного дому з однією сумкою... Але вибору вже нема. Ця наволоч не дає нам спокійно дожити віку", — ділиться евакуйований мешканець Василь Іванович.

Поліція вкотре наголошує: евакуація — це шанс зберегти життя. Жителів прифронтових населених пунктів закликають не зволікати з рішенням залишити небезпечну зону. 

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