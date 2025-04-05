Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода — прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша.

Міста та села України оголошують 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом.

На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби.

Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода — прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша.

Внаслідок удару балістичною ракетою та шахедами 74 людини постраждали, серед них 19 загиблих. Агресор забрав життя 9 дітей. Як зазначив Олексій Кулеба, росія воює з українськими містами, житловими будинками, лікарнями та дитячими майданчиками. Руйнує долі, забирає життя, вбиває дітей.