З початку доби на фронті відбулися 112 бойових зіткнень, ‒ Генштаб

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 46 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій.

Станом на 16:00 від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території росії постраждали райони населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Середина-Буда, Баранівка, Кучерівка, Попівка, Порозок, Чуйківка, Проходи, Грабовське, Петрушівка, Михайлівка та Мар’їне Сумської області. Крім того, авіація країни-терориста завдала авіаударів керованими авіабомбами по населених пунктах Петрушівка, Проходи, Краснопілля, Велика Писарівка та Братениця Сумської області.

Українські підрозділи відбили одну атаку ворога на Харківському напрямку у бік Кам’янки. Авіаударів зазнали Козача Лопань та Слатине.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів активно атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Петропавлівка, Загризове та Нова Кругляківка; наші захисники успішно відбили три ворожих штурми, два боєзіткнення тривають.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців в районах Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в напрямку Зеленої Долини. Наразі тривають два боєзіткнення.Дві атаки ворога відбили наші захисники на Сіверському напрямку, ще одне боєзіткнення досі триває. Бої точилися поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Григорівки.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби, де Сили оборони відбили дев’ять штурмів російських підрозділів; ще три боєзіткнення тривають дотепер.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 46 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 39 атак противника.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбивають чотири атаки окупаційної армії в районах населених пунктів Розлив та Бурлацьке, одну спробу штурму наших позицій вже зупинено.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Комишуваха, окрім цього, наші підрозділи відбили атаку в районі Рівнополя.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Малої Токмачки і Новоандріївки.

На Курському напрямку українські захисники відбили шість атак загарбників, ще чотири боєзіткнення тривають. Крім того, ворог здійснив 195 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню, завдав шість авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб.

На Придніпровському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.