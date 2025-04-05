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Сирський: триває робота над підвищенням якості базової загальновійськової підготовки

Підготовка військових — боєздатність української армії.

Сирський: триває робота над підвищенням якості базової загальновійськової підготовки
Олександр Сирський
Фото: Генштаб у Facebook

В українській армії триває робота над підвищенням якості базової загальновійськової підготовки. 

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Сирський зазначає, що підготовка військових – це не просто про навчання, це про збереження життів, вищу ефективність і боєздатність української армії.

"Торік я взяв це питання під особливий контроль і сьогодні можу сказати, що нарощення якості підготовки запобігає збільшенню кількості наших втрат, попри зростання інтенсивності бойових дій", – каже Головком.

Базовий загальний військовий вишкіл в українському війську тепер триває півтора місяця (замість одного місяця). Крім цього, новобранець проходить обов’язковий адаптаційний курс у бригаді.

"Термін підготовки збільшили – тепер обов’язково потрібно підвищити якість", – додає Сирський, додаючи, що на нараді заслухав доповіді начальників відповідних органів військового управління, структурних підрозділів та командирів військових частин.

За словами генерала, триває робота щодо покращення підготовки самих інструкторів у навчальних центрах та підвищення їхньої мотивації. Є рішення уряду про виплату їм постійної надбавки розміром 30 000 грн.

Також Кабмін спрямував додаткове фінансування для посилення навчальної матеріально-технічної бази в навчальних центрах Сухопутних військ та військових частинах. Тепер ця стаття витрат становить близько 1,2 млрд грн.

"Заслухав проблемні питання та пропозиції щодо їхнього вирішення. Визначив невідкладні завдання командуванням видів, родів військ (сил) в галузі нарощення підготовки, а також щодо поліпшення дисципліни в конкретних навчальних центрах", – додав він.

Роботу з удосконалення програми військового вишколу і стан справ у навчальних центрах курує заступник Сирського бригадний генерал Олег Апостол.

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