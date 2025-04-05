На Львівщині зіткнулись автобус і вантажівка, дві людини загинули, ще двоє постраждали

Унаслідок зіткнення вантажівки і мікроавтобуса на Львівщині дві людини загинули, ще дві зазнали травм.

Про це повідомили у ДСНС у Львівській області.

5 квітня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автодорозі М-11 "Львів – Шегині" поблизу міста Судова Вишня Яворівського району зіткнулися пасажирський мікроавтобус і вантажний автомобіль.

"За допомогою спеціального інструменту рятувальники зрізали дах і двері мікроавтобуса та деблокували з транспортного засобу двох травмованих (пасажирку та водія), яких у важкому стані передали медикам. Також рятувальники вивільнили тіла двох загиблих пасажирів", ідеться у повідомленні.

Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці. На місці ДТП організовували реверсне регулювання.