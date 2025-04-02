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У Львові затримали двох російських агентів, які планували підірвати відділок поліції

Вони повинні були закласти замасковану вибухівку в адмінбудівлі одного із райвідділків поліції Львова.

У Львові затримали двох російських агентів, які планували підірвати відділок поліції
Затримані російські агенти у Львові
Фото: Львівська облпрокуратура

У Львові затримали 21-річного хлопця та 22-річну дівчину, які на замовлення РФ планували підірвати поліцейський відділок.

Про це повідомила Львівська облпрокуратура. 

Підозрювані за грошову винагороду погодилися на виконання завдання представника РФ. 

Вони отримали інструкції через Telegram, приїхали до Львова і за визначеними координатами забрали вибухівку, заздалегідь приховану в сумці.

Згідно із планом, агенти повинні були закласти замасковану вибухівку в адмінбудівлі одного із райвідділків поліції Львова.Проте вибух вдалося відвернути, а виконавців затримали в порядку ст. 208 КПК України.

вилучена вибухівка
Фото: Львівська облпрокуратура
вилучена вибухівка

Слідчі дії тривають, готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 21-річному хлопцю та 22-річній дівчині у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

  • Раніше у Львові затримали двох осіб, які працювали на Росію і планували підірвати автомобіль українського військового, заклавши під нього саморобний вибуховий пристрій.
  • На початку березня упіймали 23-річного мешканця Київщини, який був російським агентом. Чоловік готував вибух біля залізничного вокзалу та ТЦК Львова. 
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