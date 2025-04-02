На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 3 отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За 1 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Покровську і Красному Лимані. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 2 квітня.
Покровський район. У Красному Лимані Мирноградської громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 будинки; у Родинському пошкоджено адмінбудівлю. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку і численні приватні будинки.
Краматорський район. У Лимані зруйновано 3 будинки, пошкоджено 15 будинків , господарчу споруду, лінію електропередач і газогін. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено 19 приватних будинків, лінію електропередач і газогін. У Дружківці пошкоджено нежитлове приміщення. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і лінію електропередач.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків, ще 10 — у Серебрянці.
Вранці Генштаб повідомив, що на фронті за добу відбулося 176 боєзіткнень, більшість із них – на Покровському напрямку.