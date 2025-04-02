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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 3 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 140 людей, у тому числі 28 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 3 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 3 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

За 1 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Покровську і Красному Лимані. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 2 квітня.

Покровський район. У Красному Лимані Мирноградської громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 будинки; у Родинському пошкоджено адмінбудівлю. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку і численні приватні будинки.

Краматорський район. У Лимані зруйновано 3 будинки, пошкоджено 15 будинків , господарчу споруду, лінію електропередач і газогін. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено 19 приватних будинків, лінію електропередач і газогін. У Дружківці пошкоджено нежитлове приміщення. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і лінію електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків, ще 10 — у Серебрянці.

Вранці Генштаб повідомив, що на фронті за добу відбулося 176 боєзіткнень, більшість із них – на Покровському напрямку.

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