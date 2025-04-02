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Росіяни атакували Харківщину, серед постраждалих – 9-місячна дитина

Від російських атак понівечені будинки, підприємства, автомобілі. 

Росіяни атакували Харківщину, серед постраждалих – 9-місячна дитина
Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Уночі росіяни атакували Харків безпілотниками. Унаслідок ворожих обстрілів постраждали люди, зокрема і 9-місячна дитина. Також окупанти атакували область. 

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Близько 01:33 у Харкові БПЛА типу "Шахед" влучив у город приватного домоволодіння. Пошкоджений дах, скління вікон приватного будинку, пошкоджена господарча споруда та легковий автомобіль. Постраждала 48-річна жінка. В неї діагностовано гостру рекцію на стрес. 

Перед цим унаслідок вибуху були вибиті вікна та двері. Постраждали 40-річна жінка та 9-місячна дитина. Вони отримали гостру реакцію на стрес. 

Також у Харкові унаслідок обстрілу горіли 1, 2 та 3 поверх виробничої будівлі на площі 800 м.кв. Пошкоджено 20 домоволодінь розташованих поряд із виробничими будівлями.

Крім цього у місті унаслідок обстрілу горіла покрівля виробничої будівлі на попередній площі 1000 м.кв. та в цеху горіло обладнання на площі 70 м.кв.

Також окупанти атакували і область:

  • У м. Златопілля Лозівського району унаслідок падіння БПЛА типу "Шахед" на відкриту територію, відбулось горіння уламків БПЛА на площі 2 м.кв. Пошкоджено скління вікон в 2-х приватних будинках.
  • Російська авіація завдала удари трьома КАБ по околицях населених пунктів с.  Уди, с. Дуванка та с. Баранівка Богодухівського р-ну. 
  • У с. Прудянка Харківського району окупанти атакували із РСЗВ. Відбулося влучання в город, внаслідок чого пошкоджено скління вікон приватного будинку.
  • У с. Кіндрашівка Куп'янського району після обстрілу горів будинок. 
  • А в  с. Велика Бабка Чугуївського  району на відкритій території в полі виявлено БпЛА невідомого типу.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка та Липці.

На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

  • За даними мера Харкова, зафіксовано одразу 13 влучань, всі з них у Холодногірському районі міста.
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