Reuters: у США припускають, що не досягнуть мирної угоди в Україні у найближчі місяці

За власною інформацією агенції Reuters, в останні дні чиновники адміністрації Дональда Трампа активно обговорюють ймовірність того, що Сполученим Штатам не вдасться досягти угоди про мир між Україною та Росією у найближчі місяці.

Як стверджують журналісти, у Вашингтоні розробляють нові плани, які передбачають тиск на Київ та Москву. Попередній намір домогтися повного припинення вогню до квітня чи травня з подальшим підписанням мирного договору упродовж кількох місяців нині видається недосяжним.

Якщо раніше наближені до Трампа посадовці висловлювали невдоволення діями української влади, яка "чинила опір" угоді про мінерали, то останніми днями зростає розчарування Кремлем. Білий дім та Державний департамент визнали, що Путін активно опирається спробам Вашингтона домогтися миру – тому обговорюють застосування економічних та дипломатичних покарань.