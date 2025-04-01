​Помер поранений внаслідок атаки РФ по Сумах чоловік

Помер чоловік, поранений тиждень тому внаслідок атаки РФ по Сумах.
Про це повідомила пресслужба Сумської міської ради.
“Сьогодні в лікарні помер чоловік, який отримав поранення 24 березня внаслідок ворожої атаки. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять”, - йдеться у повідомленні.
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24 березня Росія атакувала центр міста Суми, влучила по будинках, лікарнях і школі. Учні були в укритті. Удару ворог завдав одночасно з проведенням переговорів російської і американської делегації в Саудівській Аравії, предметом яких було припинення атак на інфраструктуру.
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За останніми даними управління охорони здоров’я, за медичною допомогою внаслідок російського удару 24 березня по Сумах звернулись 106 людей - 83 дорослих та 23 дитини.