​Помер поранений внаслідок атаки РФ по Сумах чоловік

24 березня Росія атакувала центр міста Суми, влучила по будинках, лікарнях і школі. Учні були в укритті. Удару ворог завдав одночасно з проведенням переговорів російської і американської делегації в Саудівській Аравії, предметом яких було припинення атак на інфраструктуру.