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МВС попереджає про шахрайську схему в соцмережах: атакують через образливі коментарі

Невідомі профілі залишають образливі коментарі в Instagram із посиланням на фішингову сторінку.

МВС попереджає про шахрайську схему в соцмережах: атакують через образливі коментарі
Ілюстративне фото
Фото: ВладТайм

Правоохоронці попереджають про нову шахрайську схему в соціальних мережах - через образливі коментарі зловмисники намагаються викрасти особисті дані користувачів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ. 

Як діють зловмисники:

  • Невідомі профілі залишають образливі коментарі чи надсилають такі повідомлення в Instagram.
  • Викликають емоційну реакцію та змушують користувача перейти на їхній профіль
  • На сторінці є посилання, яке веде на фішингову сторінку
  • Далі - злам акаунту або викрадення особистих даних і грошей.

Як вберегтися: 

  • Не переходьте за підозрілими посиланнями
  • Увімкніть двофакторну автентифікацію
  • Обмежте можливість коментування для незнайомців
  • Блокуйте акаунти, що поширюють гейт.
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