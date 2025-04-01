МВС попереджає про шахрайську схему в соцмережах: атакують через образливі коментарі

Правоохоронці попереджають про нову шахрайську схему в соціальних мережах - через образливі коментарі зловмисники намагаються викрасти особисті дані користувачів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Як діють зловмисники:
- Невідомі профілі залишають образливі коментарі чи надсилають такі повідомлення в Instagram.
- Викликають емоційну реакцію та змушують користувача перейти на їхній профіль
- На сторінці є посилання, яке веде на фішингову сторінку
- Далі - злам акаунту або викрадення особистих даних і грошей.
Як вберегтися:
- Не переходьте за підозрілими посиланнями
- Увімкніть двофакторну автентифікацію
- Обмежте можливість коментування для незнайомців
- Блокуйте акаунти, що поширюють гейт.