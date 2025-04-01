МВС попереджає про шахрайську схему в соцмережах: атакують через образливі коментарі

Невідомі профілі залишають образливі коментарі в Instagram із посиланням на фішингову сторінку.

Правоохоронці попереджають про нову шахрайську схему в соціальних мережах - через образливі коментарі зловмисники намагаються викрасти особисті дані користувачів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Як діють зловмисники:

Невідомі профілі залишають образливі коментарі чи надсилають такі повідомлення в Instagram.

Викликають емоційну реакцію та змушують користувача перейти на їхній профіль

На сторінці є посилання, яке веде на фішингову сторінку

Далі - злам акаунту або викрадення особистих даних і грошей.

Як вберегтися: