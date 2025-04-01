У Херсоні та області зменшують дію комендантської години: вона триватиме 21:00 до 05:00

В Херсонській громаді з 1 квітня скоротилася комендантська година, відсьогодні вона триватиме 21:00 до 05:00.
Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Відсьогодні змінюється час комендантської години у Херсонській громаді. Відповідний наказ підписано. Тепер комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00", - написав він у Telegram.
Аналогічне рішення було прийнято Херсонською обласною військовою адміністрацією. Про це раніше повідомляв голова ОВА Олександр Прокудін.
Також прийнято рішення про обмеження під час Великодніх свят і поминальних днів: заборонено богослужіння в комендантську годину, освячення на території храмів та відвідування кладовищ. Винятком будуть лише похоронні процесії.
- На початку повномасштабного вторгнення Росії комендантську годину запровадили майже для всіх регіонів. У Херсонській області з 15 жовтня 2024 року вона розпочиналася о 20:00 та закінчувалася о 6:00.