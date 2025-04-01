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У Херсоні та області зменшують дію комендантської години: вона триватиме 21:00 до 05:00

Також прийнято рішення про обмеження під час Великодніх свят і поминальних днів.

У Херсоні та області зменшують дію комендантської години: вона триватиме 21:00 до 05:00
Ілюстративне фото
Фото: НПУ

В Херсонській громаді з 1 квітня скоротилася комендантська година, відсьогодні вона триватиме 21:00 до 05:00.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Відсьогодні змінюється час комендантської години у Херсонській громаді. Відповідний наказ підписано. Тепер комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00", - написав він у Telegram.

Аналогічне рішення було прийнято Херсонською обласною військовою адміністрацією. Про це раніше повідомляв голова  ОВА Олександр Прокудін. 

Також прийнято рішення про обмеження під час Великодніх свят і поминальних днів:  заборонено богослужіння в комендантську годину, освячення на території храмів та відвідування кладовищ. Винятком будуть лише похоронні процесії.

  • На початку повномасштабного вторгнення Росії комендантську годину запровадили майже для всіх регіонів. У Херсонській області з 15 жовтня 2024 року вона  розпочиналася о 20:00 та закінчувалася о 6:00.
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