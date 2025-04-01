У Херсоні та області зменшують дію комендантської години: вона триватиме 21:00 до 05:00

Також прийнято рішення про обмеження під час Великодніх свят і поминальних днів.

В Херсонській громаді з 1 квітня скоротилася комендантська година, відсьогодні вона триватиме 21:00 до 05:00.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Відсьогодні змінюється час комендантської години у Херсонській громаді. Відповідний наказ підписано. Тепер комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00", - написав він у Telegram.

Аналогічне рішення було прийнято Херсонською обласною військовою адміністрацією. Про це раніше повідомляв голова ОВА Олександр Прокудін.

Також прийнято рішення про обмеження під час Великодніх свят і поминальних днів: заборонено богослужіння в комендантську годину, освячення на території храмів та відвідування кладовищ. Винятком будуть лише похоронні процесії.