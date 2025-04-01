Мотоциклам та мопедам дозволили їздити смугою для громадського транспорту

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, надавши право проїзду мопедам та мотоциклам смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Тelegram.

Він уточнив, що це право не поширюється на мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски та триколісні транспортні засоби.

"Відповідно уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів" та 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів", - повідомив Мельничук.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький уточнив, що ініціатива була започаткована Департаментом патрульної поліції за підтримки МВС.

Вона має на меті:

зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе вільніше пересуватися дорогами.

підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку.

гармонізувати законодавство України з практиками країн Європейського Союзу, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах.

Як повідомлялося, в 2023 році уряд вніс зміни до ПДР, щоб наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.