Завтра на дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автофіксації порушень ПДР

З 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.

Про це повідомили у Національній поліції.

36 із них встановлять у нових місцях, а 4 прилади відновлять роботу.

У Львові ‒ один комплекс, Волинська область ‒ шість, Дніпропетровська ‒ три, Житомирська ‒ три, Закарпатська ‒ три, Івано-Франківська ‒ два, Київська ‒ п’ять, Миколаївська ‒ один, Одеська ‒ вісім, Тернопільська ‒ три, Черкаська ‒ два, Чернігівська ‒ чотири.

Також у Львові два прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.