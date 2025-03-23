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Росіяни пошкодили будинки і навчальний заклад на Харківщині

Ворог атакував село Печеніги "шахедами".

Росіяни пошкодили будинки і навчальний заклад на Харківщині
обстріли Харківщини
Фото: прокуратура Харківської області

Росіяни атакували "шахедами" село Печеніги Чугуївського району Харківщини. Унаслідок атаки РФ пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

23 березня близько 1:45 війська РФ вдарили трьома безпілотниками по селищу Печеніги Чугуївського району. Пошкоджено навчальний заклад, адміністративні будівлі, житлові будинки. 

Люди не постраждали.

Попередньо встановлено, що російська армія застосувала БпЛА "Герань-2".

  • Минулої доби росіяни застосували проти мирного населення КАБ, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА. Під обстрілами перебували Чугуївський, Богодухівський, Ізюмський та Куп'янський райони. Постраждали п'ятеро людей.
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