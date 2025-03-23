Росіяни пошкодили будинки і навчальний заклад на Харківщині

Люди не постраждали.

23 березня близько 1:45 війська РФ вдарили трьома безпілотниками по селищу Печеніги Чугуївського району. Пошкоджено навчальний заклад, адміністративні будівлі, житлові будинки.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

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