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Через російські обстріли на Сумщині постраждали двоє дітей

Під обстрілами окупантів опинилися Юнаківська і Краснопільська громади.

Через російські обстріли на Сумщині постраждали двоє дітей
Фото: поліція Сумщини

Минулої доби під російськими обстрілами опинилися Юнаківська і Краснопільська громади. Окупанти поранили двох 17-річних юнаків та дорослого.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"Російська армія продовжує щоденно обстрілювати прикордоння Сумської області. За минулу добу під вогонь потрапили 43 населених пункти, зафіксовано більше 300 ударів", — зазначають у поліції.

Унаслідок ворожих обстрілів у Юнаківській громаді постраждали двоє 17-річних підлітків. Через обстріли у Краснопільській громаді поранено ще одну людину, 13 будинків зруйновано, пошкоджено фермерське господарство.

Також руйнувань зазнали 2 приватні будинки у інших населених пунктах, а також продовольче підприємство, цех з переробки деревини та ферма.

Поліцейські працювали на місцях влучань, провели фіксацію воєнних злочинів та зібрали докази.

За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

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