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Окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Постраждало подружжя

Унаслідок обстрілу травм зазнали 62-річна жінка і 66-річний чоловік.

Окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Постраждало подружжя
Фото: EPA/UPG

У неділю, 23 березня, російські війська атакували з артилерії Дніпровський район Херсона. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Близько 10:00 російські окупанти з артилерії вдарили по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждало подружжя", — ідеться у повідомленні. 

Відомо, що 62-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, уламкові поранення спини, плеча та стегна. 

У 66-річного чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, уламкове поранення грудної клітки та забійну рану голови. Він у важкому стані в лікарні.

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