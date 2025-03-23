Окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Постраждало подружжя

У неділю, 23 березня, російські війська атакували з артилерії Дніпровський район Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 10:00 російські окупанти з артилерії вдарили по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждало подружжя", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що 62-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, уламкові поранення спини, плеча та стегна.

У 66-річного чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, уламкове поранення грудної клітки та забійну рану голови. Він у важкому стані в лікарні.