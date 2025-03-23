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Повітряні сили ЗСУ уразили район зосередження живої сили ЗС РФ у Торецьку

Генштаб підтвердив успішне ураження ворожих військ на Донеччині.

Повітряні сили ЗСУ уразили район зосередження живої сили ЗС РФ у Торецьку
Фото: скріншот

21 березня Повітряні сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області. 

Успішне ураження ворожих військ підтверджує Генштаб ЗСУ.

"Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. В результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БпЛА", — ідеться у повідомленні Генштабу. 

Результати ураження уточнюються, водночас знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижують ефективність підрозділів збройних сил РФ на Торецькому напрямку. 

"Cили оборони України готові діяти рішуче, аби позбавити окупантів можливості загрожувати безпеці українського народу", — наголошують військові.

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