Вранці російська авіація скинула КАБ на громаду Дніпропетровщини

Російська армія продовжує терор Дніпропетровської області. Уранці 23 березня ворог завдав авіаудару по Межівській громаді Синельниківщини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Зранку ворог завдав удару КАБом по Межівській громаді Синельниківського району. Потрощені два будинки. Минулося без загиблих і постраждалих", — ідеться у повідомленні.

Вчора ввечері ворог поцілив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Атакував районний центр.Пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали.

За уточненою інформацією, через вчорашній артобстріл Нікополя, що стався надвечір, побиті приватний будинок та гараж. Зачепило й лінію електропередач.