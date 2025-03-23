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Вранці російська авіація скинула КАБ на громаду Дніпропетровщини

По Нікопольщині ворог запустив дрони-камікадзе.

Вранці російська авіація скинула КАБ на громаду Дніпропетровщини
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Російська армія продовжує терор Дніпропетровської області. Уранці 23 березня ворог завдав авіаудару по Межівській громаді Синельниківщини. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Зранку ворог завдав удару КАБом по Межівській громаді Синельниківського району. Потрощені два будинки. Минулося без загиблих і постраждалих", — ідеться у повідомленні. 

Вчора ввечері ворог поцілив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Атакував районний центр.Пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали.

За уточненою інформацією, через вчорашній артобстріл Нікополя, що стався надвечір, побиті приватний будинок та гараж. Зачепило й лінію електропередач. 

  • 21 березня російська окупаційна армія вдарила по Дніпропетровській області. У Межівській громаді через ворожий обстріл постраждав 14-річний юнак, він шпиталізований в стані середньої тяжкості. 
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