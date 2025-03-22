Протягом дня росіяни здійснили 97 обстрілів прикордоння та населених пунктів Сумщини, є поранені

Протягом дня росіяни здійснили 97 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 189 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів), мінометів (20 вибухів), удари FPV-дронами (11 вибухів) та скинув вибуховий пристрій з БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки FPV-дроном отримали поранення 2 неповнолітні дитини.

Великописарівська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Також були удари дронами-камікадзе (7 вибухів).

Краснопільська громада: завдано ударів FPV-дронами (6 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (11 вибухів), удари КАБами (28 вибухів), артилерійські обстріли (42 вибухи), мінометні обстріли (15 вибухів). Внаслідок обстрілів поранення отримала 1 цивільна особа, пошкоджено 13 приватних будинків, нежитлові приміщення.

Шосткинська громада: здійснено удар БпЛА (1 вибух), внаслідок удару пошкоджено автомобіль.

Есманьська громада: відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів), атака FPV-дрону (1 вибух).

Білопільська громада: ворожими БпЛА скинуто вибухові пристрої (3 вибухи), також були удари FPV-дронами (2 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено удар дроном-камікадзе (типу FPV) (3 вибухи).

Тростянецька громада: був обстріл ударним баражуючими боєприпасами (2 вибухи).

Хотінська громада: ворог вдарив з артилерії (8 вибухів).

Миропільська громада: здійснено авіаційний удар (КАБ) (1 вибух).