Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом дня росіяни здійснили 97 обстрілів прикордоння та населених пунктів Сумщини, є поранені

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 97 обстрілів прикордоння та населених пунктів Сумщини, є поранені
Фото: unn.ua

Протягом дня росіяни здійснили 97 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 189 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів), мінометів (20 вибухів), удари FPV-дронами (11 вибухів) та скинув вибуховий пристрій з БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки FPV-дроном отримали поранення 2 неповнолітні дитини.

Великописарівська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Також були удари дронами-камікадзе (7 вибухів).

Краснопільська громада: завдано ударів FPV-дронами (6 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (11 вибухів), удари КАБами (28 вибухів), артилерійські обстріли (42 вибухи), мінометні обстріли (15 вибухів). Внаслідок обстрілів поранення отримала 1 цивільна особа, пошкоджено 13 приватних будинків, нежитлові приміщення.

Шосткинська громада: здійснено удар БпЛА (1 вибух), внаслідок удару пошкоджено автомобіль.

Есманьська громада: відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів), атака FPV-дрону (1 вибух).

Білопільська громада: ворожими БпЛА скинуто вибухові пристрої (3 вибухи), також були удари FPV-дронами (2 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено удар дроном-камікадзе (типу FPV) (3 вибухи).

Тростянецька громада: був обстріл ударним баражуючими боєприпасами (2 вибухи).

Хотінська громада: ворог вдарив з артилерії (8 вибухів).

Миропільська громада: здійснено авіаційний удар (КАБ) (1 вибух).

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies