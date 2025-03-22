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У Києві через погіршення погоди тимчасово приспустять найбільший прапор країни

23 березня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. 

У Києві через погіршення погоди тимчасово приспустять найбільший прапор країни
Державний прапор України
Фото: EPA/UPG

У Києві через погіршення погоди тимчасово приспустять найбільший прапор країни.

Про це повідомили у КМДА. 

За прогнозом синоптиків, 23 березня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. 

І, за інформацією КО "Київзеленбуд", для збереження полотнища та флагштока, головний прапор буде приспущений до покращення погодних умов.

Споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

  • У неділю очікують дощі у західних областях України, на решті території країни буде без опадів. 
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