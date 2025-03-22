У Києві через погіршення погоди тимчасово приспустять найбільший прапор країни.

Про це повідомили у КМДА.

За прогнозом синоптиків, 23 березня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

І, за інформацією КО "Київзеленбуд", для збереження полотнища та флагштока, головний прапор буде приспущений до покращення погодних умов.

Споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.