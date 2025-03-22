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Чоловік, який годує собак у Вовчанську, постраждав через російський дрон

Постраждалий отримав осколкове поранення.

Чоловік, який годує собак у Вовчанську, постраждав через російський дрон
Евакуація тварин з Вовчанська на Харківщині після початку повторного наступу РФ, травень 2024 року.
Фото: Порятунок тварин Харків

Сьогодні, 22 березня вдень у Вовчанську Харківської області FPV-дрон ворога поцілив біля мирного 72-річного мешканця, який їздить до міста годувати собак.

Про це розповіли у Харківській облпрокуратурі. 

Постраждалий отримав осколкове поранення, проте зміг дістатись до траси, де йому допомогли небайдужі громадяни. Вони довезли постраждалого до блокпосту, і там надали першу необхідну медичну допомогу.

Потерпілий розповів, що він періодично на велосипеді їздить до Вовчанська, щоб погодувати собак.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Упродовж доби 21 березня російська армія здійснила обстріли Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів. Через обстріл села Верхньозорянське Куп'янського району горіла складська будівля.
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