Генштаб ЗСУ: на Курщині зафіксували майже два десятки боїв

На Покровському напрямку росіяни 18 разів протягом дня намагалися просунутися до українських позицій.

Станом на 16.00 22 березня на фронті відбулися 70 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти з території РФ завдали артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Братениця, Олександрівка, Михайлівське, Кучерівка, Славгород, Дорошівка Сумської області; Хрінівка Чернігівської області; Лугівка Харківської області. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Краснопілля, Тур’я, Угроїди, Михайлівка, Петрушівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник один раз атакував позиції Сил оборони у районі населеного пункту Вовчанськ, бій триває.

На Куп’янському росіяни протягом дня один раз намагалися просунутися до українських позицій в районі Загризового. Сили оборони успішно відбили ворожу атаку.

На Лиманському відбулися 13 боєзіткнень у районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Торське та в напрямку Нового, Новомихайлівки. П’ять боєзіткнень тривають.

На Сіверському наші захисники відбивають одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському ворог активних наступальних дій не проводив.

На Торецькому загарбники 13 разів атакували в районах Диліївки та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 18 разів протягом дня противник намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Котлине, Успенівка, Котлярівка, Андріївка, Новоандріївка та в напрямку Покровська. Чотири боєзіткнення тривають. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Сергіївка та Єлизаветівка.

На Новопавлівському агресор шість разів атакував у районі Костянтинополя. Всі атаки було відбиті.

На Гуляйпільському ворог активних наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів НАРами по населених пунктах Новодарівка, Малинівка та Залізничне.

На Оріхівському ворог провів одну безуспішну наступальну дію в напрямку Щербаків.

На Придніпровському ворог завдав авіаудару НАРами в районі Ольгівки, наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбивають дві атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 16 боєзіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 16 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 183 артилерійських обстріли, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.