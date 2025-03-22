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Сибіга заявив, що війна в Україні є геноцидною, бо РФ намагається знищити нашу державу

Міністр нагадав про сотні років репресій українців з боку Москви.

Сибіга заявив, що війна в Україні є геноцидною, бо РФ намагається знищити нашу державу
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Війна в Україні є геноцидною за своєю суттю - Росія прагне знищити нашу державу і українців як національну групу.

Про це заявив мінстр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ щонайменше 20 тисяч українських дітей були примусово переміщені та усиновлені російськими родинами задля їх виховання як росіян. 

«Люди на окупованих Росією територіях зазнають систематичних репресій і вбивств просто тому, що вони українці. Постійні, невпинні російські обстріли цивільної інфраструктури по всій Україні з метою створення нестерпних умов життя. Систематичні тортури та вбивства українських військовополонених, а також інші грубі порушення міжнародного гуманітарного права... Всі ці російські злочини та політики підпадають під дію статей Конвенції про геноцид», - підкреслив глава МЗС.

Сибіга нагадав про сотні років репресій українців з боку Москви. 

«134 спроби заборонити українську мову та інші цілеспрямовані політики знищення української культури та ідентичності. Сталінський геноцид голодом у 1930-х роках. Ліквідація Кремлем всієї української еліти, включаючи митців, інтелектуалів, активістів. Список можна продовжувати. Цей контекст важливий для розуміння, чому люди в Херсоні та інших звільнених у 2022 році територіях з таким полегшенням зустрічали українських військових», - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що сьогодні Україна більше за всіх у світі прагне миру і працює з американськими та європейськими партнерами, щоб його досягнути.

«Для нас такий мир має бути запорукою виживання нашого народу та держави, а також довготривалої безпеки для наших людей. Ми добре усвідомлюємо, що Москва має намір зробити з нашим народом, якщо не буде достатньо сили, безпеки чи захисту. Ми цього не дозволимо», - підсумував міністр.

  • Торік Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.
  • Днями очільник Кремля Путін підписав указ, в якому йдеться, що громадяни України, які не мають законних підстав перебувати на «території РФ», повинні самостійно залишити країну або до 10 вересня 2025 року «врегулювати своє правове становище в РФ», https://lb.ua/news/2025/03/20/666689_putin_zobovyazav_gromadyan_ukraini.html
  • Опісля речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що цей указ є частиною російської політики геноциду.
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