Великобританія продовжить обговорення розміщення контингенту в Україні

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер анонсував продовження переговорів щодо забезпечення режиму припинення вогню в Україні.
Про це повідомляє Politico.
Кір Стармер оголосив, що наступного тижня в Лондоні три дні зустрічатимуться представники “коаліції охочих”.
Стармер підтвердив ці плани під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Антоніо Костою, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і лідерами Туреччини, Норвегії та Ісландії.
Прем'єр-міністр Великобританії поділився подробицями нових груп планування, що охоплюють землю, море, повітря, регенерацію та реконструкцію.
Стармер також висловив впевненість, що російський президент Володимир Путін прагне перешкоджати і відкладати пропозиції про припинення вогню.
- У Британії відповіли на вимоги Путіна щодо заборони перебування контингенту в Україні і заявили, що російський диктатор не має права забороняти Європі брати участь у місії в Україні.