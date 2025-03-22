Великобританія продовжить обговорення розміщення контингенту в Україні

Наступного тижня у Лондоні три дні триватиме зустріч “коаліції охочих”.

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер анонсував продовження переговорів щодо забезпечення режиму припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Politico.

Кір Стармер оголосив, що наступного тижня в Лондоні три дні зустрічатимуться представники “коаліції охочих”.

Стармер підтвердив ці плани під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Антоніо Костою, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і лідерами Туреччини, Норвегії та Ісландії.

Прем'єр-міністр Великобританії поділився подробицями нових груп планування, що охоплюють землю, море, повітря, регенерацію та реконструкцію.

Стармер також висловив впевненість, що російський президент Володимир Путін прагне перешкоджати і відкладати пропозиції про припинення вогню.