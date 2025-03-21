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Bloomberg: союзники Сполучених Штатів скаржаться, що США скоротили участь у контролі за санкціями проти Росії

США майже не брали участі в кількох робочих групах, створених союзниками для припинення спроб обійти санкції, накладені на Кремль.

Bloomberg: союзники Сполучених Штатів скаржаться, що США скоротили участь у контролі за санкціями проти Росії
Фото: EPA/UPG

Європейські чиновники кажуть, що адміністрація Трампа скоротила свою участь у зусиллях із застосування санкцій проти Росії, оскільки США наполягають на припиненні війни в Україні, пише Bloomberg. 

США майже не брали участі в кількох робочих групах, створених союзниками для припинення спроб обійти санкції, накладені на Кремль, повідомили офіційні особи на умовах анонімності. 

За словами офіційних осіб, США майже не реагували на одну групу, зосереджену на тому, щоб запобігти росіянам отримати частини та обладнання, яке використовується для виробництва зброї. Інша група, у якій США перестали брати участь, займається моніторингом і дотриманням обмеження цін на російську нафту.

Союзникам незрозуміло, чи США прийняли рішення скоротити свою участь, або їм просто бракує ключового персоналу. Вони додали, що на деяких зустрічах були присутні більш молоді чиновники з невеликими повноваженнями приймати рішення.

Міністерство фінансів США відмовилося від коментарів.

Втім, як зазначає видання, раніше Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо Москва не візьме серйозної участі в мирних переговорах.

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